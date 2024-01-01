تشييع جثمان الشهيد الطفل عمر حامد شرق رام الله

رام الله / سما /

شيع المواطنون اليوم الاحد، جثمان الشهيد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما)، الذي استشهد برصاص مستوطنين الليلة الماضية في قرية بيتين شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية.

ووصل المشيعون إلى مسجد القرية، وأدوا صلاة الجنازة على الجثمان ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة القرية.

وكان حامد استشهد الليلة الماضية، متأثرا بإصابته بجروحٍ حرجة جراء عدوان المستوطنين على قرية بيتين.