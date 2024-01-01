منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع حاد بمؤشر غلاء المعيشة في غزة بنسبة 165%

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 9.13% خلال شهر آذار 2024 مقارنة مع شهر شباط 2024، بواقع 30.25% في قطاع غزة، وبنسبة 0.58% في القدس، وبنسبة 0.40% في الضفة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار: البطاطا بنسبة 19.27%، والفواكه الطازجة بنسبة 15.52%، والبيض بنسبة 14.60%، والخضروات الطازجة بنسبة 11.89%، واللحوم الطازجة بنسبة 8.34%، والدجاج الطازج بنسبة 5.27%، والسجائر المستوردة بنسبة 75.15%.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2024 مع الشهر المناظر 2023 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 37.00% (بواقع 168.59% في قطاع غزة، وبنسبة 4.32% في القدس، وبنسبة 2.84% في الضفة).

بمقارنة الأسعار خلال الربع الأول 2024 مع الربع الأول 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 27.66% (بواقع 120.34% في قطاع غزة، وبنسبة 4.58% في القدس، وبنسبة 3.73% في الضفة).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 25.30% خلال شهر أذار 2024 مقارنة مع شهر شباط 2024، وشهدت أسعار السلع الأساسية توالي الارتفاع الحاد بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بتراكم مقداره 62% خلال ستة أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فيما سجل شهر آذار 2024 انخفاض مقداره 20% في القوة الشرائية مقارنة بشهر شباط 2024.

وبلغت متوسطات أسعار السلع الآتية في قطاع غزة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستويات غير مسبوقة لتبلغ بالمتوسط؛ شاي أكياس 40 شيقلا/100 كيس، ودخان مانشستر مصري 293 شيقلا/علبة 20 سيجارة، ودخان رويال مصري 328 شيقلا/ علبة 20 سيجارة، واسطوانة الغاز 159 شيقلا/12كغم، والبطاطا 13 شيقلا/كغم، والملح 8 شواقل/كغم، والسميد 21 شيقلا/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 8 شواقل/كغم، والكوسا 20 شيقلا/كغم، والبامية 120 شيقلا/كغم، والفلفل الحار 31 شيقلا/كغم، والفليفلة الحلوة 21 شيقلا/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 12 شيقلا/كغم، وكوكا كولا 17 شيقلا/عبوة 330مل، والبرتقال 17 شيقلا/كغم، والليمون 20 شيقلا/كغم، والتفاح 31 شيقلا/كغم، والفراولة 60 شيقلا/كغم، وحليب مبستر 13 شيقلا/لتر، والبنزين 175 شيقلا/لتر، والمعكرونة 9 شواقل/كيس 500غم، والشعيرية 8 شواقل/كيس 500غم، والفحم 38 شيقلا/كغم، والبيض 123 شيقلا/2كغم، ولحم العجل 157 شيقلا/كغم، مع الإشارة إلى أن الدجاج الطازج مفقود تماماً من أسواق قطاع غزة، وسمك بوري 120 شيقلا/كغم، وسكر أبيض 55 شيقلا/كغم، والمربى 32 شيقلا/علبة 700غم، وفول معلب 5 شواقل/علبة 560غم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.58% خلال شهر آذار 2024 مقارنة مع شهر شباط 2024، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.89%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.66%، وأسعار "البنزين" بنسبة 1.58%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ لحم غنم 95 شيقلا/كغم، ولحم عجل 66 شيقلا/كغم، وبنزين "95" 7.73 شيقل/لتر، وسولار 7.34 شيقل/لتر.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر آذار 2024 مقارنة مع شهر شباط 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.63%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 8.09%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.05%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.62%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقلا/كغم، وسجائر مارلبورو 29 شيقلا/20 سيجارة، وسجائر ال ام 26 شيقلا/20 سيجارة، ولحم غنم 84 شيقلا/كغم، ولحم عجل 58 شيقلا/كغم، والبصل 6 شواقل/كغم، والموز 4 شواقل/كغم.