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"سموتريتش" يطالب باجتياح رفح والسيطرة على كامل قطاع غزة

الأحد 14 أبريل 2024 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سموتريتش" يطالب باجتياح رفح والسيطرة على كامل قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

طالب وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بـاجتياح رفح وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة".

وبعد إعلان إسرائيل تلقي رد سلبي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن مقترح للهدنة في غزة، قال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" إن "التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لن يؤديا إلا إلى إبعاد فرصة إعادة جميع المحتجزين".

وأضاف سموتريتش الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية: "حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتوجه إلى رفح الآن، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كامل قطاع غزة".

#سموتريتش

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