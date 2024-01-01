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طهران تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن رد الحرس الثوري على إسرائيل

الأحد 14 أبريل 2024 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن رد الحرس الثوري على إسرائيل



طهران / سما /

استدعت إيران، اليوم الأحد، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنها أبلغت سفراء الدول الأوروبية المذكورة أعلاه أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حق طهران في الدفاع عن النفس”.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قبل حوالي أسبوعين، بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنه تم إبلاغم بإلتزام إيران بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

واستنكرت المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا ورد طهران المشروع عليه.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ البلدان الثلاثة بتفادي تشديد النزاع والتوتر عبر السبل المتاحة.

#طهران #بريطانيا #ألمانيا #فرنسا

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