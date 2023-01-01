إصابة مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار جنوبي نابلس

نابلس / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مجندة أصيبت مساء السبت، جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، إن المجندة أصيبت في إطلاق نار قرب قرية سنجل شمالي الضفة.

ولم توضح الإذاعة مدى خطورة الإصابة، أو تقدم تفاصيل أخرى على الفور.

وكانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة، بينها سنجل، قد تعرضت السبت لهجمات واسعة من قبل مستوطنين.

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتواصل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.