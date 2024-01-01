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130 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويؤدون الصلوات

الأحد 14 أبريل 2024 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
130 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويؤدون الصلوات



القدس المحتلة / سما /

نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الأحد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وقام 130 مستوطنا باقتحام الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، وتقدمهم الحاخامات، وأدوا الصلوات خلال اقتحام الأقصى.

وخلال الأيام الأخيرة، دعت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات للأقصى اليوم الأحد، بعد اغلاق استمر 16 يوماً "منذ منتصف شهر رمضان حتى آخر العيد.

وتنفذ يوميا اقتحامات للأقصى "باستثناء يومي الجمعة والسبت والأعياد والمناسبات الدينية"، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

فيما تواصل القوات التمركز على كافة أبواب الأقصى، وتقوم بتوقيف الوافدين اليه خاصة الشبان والفتية.

#مستوطنون #المسجد الأقصى

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