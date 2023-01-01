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43 شهيدا في 4 مجازر "إسرائيلية" جديدة بقطاع غزة

الأحد 14 أبريل 2024 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
43 شهيدا في 4 مجازر "إسرائيلية" جديدة بقطاع غزة



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية؛ وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و62 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي، إلى أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 33 ألفًا و729 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و371 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وصرحت بأنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

#غزة #شهيد

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