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إسرائيل: تكلفة اعتراض صواريخ ومسيرات إيران تقترب من مليار دولار

الأحد 14 أبريل 2024 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: تكلفة اعتراض صواريخ ومسيرات إيران تقترب من مليار دولار



القدس المحتلة / سما /

كلّف اعتراض اسرائيل للهجوم الإيراني الليلة ما يقارب المليار دولار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن اعتراض 99 بالمائة من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال في بيان: "الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم".

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