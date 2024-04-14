باقري: الهجوم الإيراني دمر موقعين مهمين في إسرائيل

طهران / سما /

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، اليوم الأحد، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل أدى لتدمير موقعين مهمين.

وأضاف باقري في تصريح صحفي، أن رد طهران سيكون واسعاً حال ردت اسرائيل على هجوم الليلة الماضية”.

وأشارت إلى أن عمليات إيران العسكرية الليلة الماضية ركزت على القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي نفذت الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتابع “بعثنا رسالة لواشنطن عبر السفارة السويسرية مفادها أنه إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها المقبلة المحتملة فلن تتمتع قواعدها بأي أمن وسنتعامل معها أيضًا”.

وأكد أن الهجمات الإيرانية حققت إصابات مباشرة وقال “حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابياً ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن قاعدة جوية إسرائيلية في النقب قد تعرّضت “لأضرار جسيمة” بالهجوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال صباح الأحد، إن الرد الإيراني على إسرائيل لم ينتهي بعد.

وقال الجيش في بيان صحفي إن الدفاعات اعترضت 99% من الهجمات، ولم يدخل سوى عدد قليل من الصواريخ الباليستية الأجواء الإسرائيلية.

وأشار إلى أن “إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب”. مبيناً أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء اسرائيل.

وأكد أن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها.

وشدد على أن الهجمات كانت من داخل الأراضي الإيرانية والعراق واليمن.