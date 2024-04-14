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تطورات اليوم الـ191 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد 14 أبريل 2024 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ191 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٢ شهيدا و ٩٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٦٨٦ شهيدا و ٧٦٣٠٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة وقصفت منزلا لعائلة ابو غولة ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين

وكان تسعة عشر مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال على المخيم الجديد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

وأطلقت طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل في مخيم 5 والمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مختلف مناطق مدينة غزة والشمال خاصة الأجزاء الشرقية الشمالية منها.

جنوب قطاع غزة

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين ١٣ شهيدا من مختلف مناطق خان يونس.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على منطقة زراعية جنوب رفح.

#غزة

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