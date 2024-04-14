الهجوم الإيراني بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات

واشنطن/سما/

كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، خلال "الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران أطلقت، خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات، 185 طائرة بدون طيار "مسيرة" و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الأرقام وقالت "إيران أطلقت 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض-أرض و36 صاروخ كروز في هجومها على إسرائيل".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

وكانت إيران شرعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في هجوم واسع النطاق، على أهداف داخل إسرائيل، في هجوم قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إنه "أول هجوم تشن فيه طهران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل رغم عقود من العداء" بينهما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات".

وقال الجيش الإسرائيلي، أثناء الهجوم، إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران "تم اعتراضها خارج حدود إسرائيل ونواصل صد تهديداتها".



وذكرت مصادر إسرائيلية أن "150 صاروخا أطلق من إيران باتجاه إسرائيل" وتم اعتراض 99% منها من منظومات الاعتراض الصاروخية.

وصرح 3 مسؤولين أميركيين، لرويترز، بأن الجيش الأميركي أسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أنه تم اعتراض نحو 100 مسيرة إيرانية بعيدا عن الحدود من قبل سلاحي الجو الأميركي والبريطاني.

وكان مسؤول أميركي كبير قال لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، إنهم يعتقدون الآن أنه سيكون هناك ما يتراوح بين 400 إلى 500 طائرة مسيرة وصاروخ سيتم إطلاقها على إسرائيل من العراق وسوريا وجنوب لبنان والحوثيين، ولكن سيتم إطلاق الجزء الأكبر من إيران.