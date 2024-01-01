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حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ

الأحد 14 أبريل 2024 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل عن استهداف جديد لمواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان أن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق الجولان والجليل الأعلى وسهل الحولا، مصحوبة بإعتراضات لأجسام جوية تم إطلاقها من لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأنه جرى إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجولان شمال "إسرائيل".

وشنت أيران هجوما واسعا على اسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق، وسقط عدد كبير من الصواريخ في المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب، ومدينة القدس.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

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