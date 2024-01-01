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نتنياهو وبايدن يبحثان الهجوم الإيراني

الأحد 14 أبريل 2024 06:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وبايدن يبحثان الهجوم الإيراني



القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الأحد، محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع اتصال هاتفي آخر بين وزيري دفاع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إن نتنياهو عقد محادثة هاتفية مع بايدن استمرت 25 دقيقة تناولت الهجوم الإيراني على إسرائيل، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بشأن ما دار في المكالمة.

وطالبت واشنطن تل أبيب، فجر الأحد، بإبلاغها بآخر المستجدات قبل قيامها بأي رد على “الهجوم” الإيراني.


جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن.


وهذا هو الاتصال الهاتفي الثاني بين الإثنين في غضون 24 ساعة.


وقال غالانت في منشور عبر منصة “إكس”: “تحدثت مع أوستن حول العمليات الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة الهجوم الإيراني”.


وأضاف: “نحن مستعدون لمواجهة أي تهديدات أخرى، ومصممون على الدفاع عن مواطنينا”.


من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن أوستن طلب من غالانت إبلاغ الولايات المتحدة بآخر المستجدات قبل أي رد إسرائيلي على “الهجوم” الإيراني.

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