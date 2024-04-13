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قناة عبرية: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قريب جدا

الأحد 14 أبريل 2024 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قريب جدا



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 14 العبرية نقلا عن مصدر سياسي قوله إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الكبير سيكون "قريبا جدا".

وذكرت القناة إن المجلس الأمني المصغر وافق على "رد مؤلم اليوم".

وأوضحت القناة أن وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وأطلعه على الإجراءات الإسرائيلية في مواجهة الهجوم الإيراني.

وفوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

وشنت أيران هجوما كبيرا على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ في إطار ردها على قصف القنصيلة في دمشق.

وشملت الهجمات مناطق واسعة في إسرائيل. 

وأعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، لكنها قالت أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.

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