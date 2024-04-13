  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"الكابينيت" يفوض نتنياهو وغالانت وغانتس باتخاذ قرار الرد على هجوم إيران

الأحد 14 أبريل 2024 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينيت" يفوض نتنياهو وغالانت وغانتس باتخاذ قرار الرد على هجوم إيران



القدس المحتلة/سما/

فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.


جاء ذلك في ختام اجتماع عقده تحت الأرض في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مجلس إدارة الحرب الوزاري سيجتمع غدا لإجراء مزيد من المناقشات حول إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيرة، بينها صواريخ باليستية ومجنحة.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

بيان شديد اللهجة من "حماس"

العثور على المستوطن المفقود مقتولاً "على خلفية قومية"

صحيفة فرنسية تكشف عن 3 سيناريوهات لهجوم عسكري إيراني على إسرائيل

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام "إسرائيل"

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قريب جدا

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟

661b11ff42360475aa25e72a

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع "إسرائيل"

photo_2024-04-14_00-11-00

بعثة إيران: يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فسيكون ردنا أعنف

photo_2024-04-13_23-49-23

بالفيديو: "اسرائيل" تتعرض لهجوم إيراني كبير جدا بالصواريخ والطائرات المسيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية