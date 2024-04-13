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بيان من السعودية بشأن الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

الأحد 14 أبريل 2024 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من السعودية بشأن الهجوم الإيراني على "إسرائيل"



الرياض/سما/


أعربت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم الأحد عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".

وأضاف البيان: "وتؤكد الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري قصف وتدمير أهداف "مهمة" للجيش الإسرائيلي بنجاح، لافتا إلى أن أي تهديد من واشنطن أو إسرائيل من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الأحد إنه "تم قصف وتدمير عدد من الأهداف المهمة التابعة للكيان الصهوني بنجاح"، وأضاف أن "أي تهديد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أي دولة سيقابل برد متبادل على نفس مكان مصدر التهديد".

فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن "نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة أصابت أهدافها بنجاح".

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