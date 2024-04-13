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الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني مستمر ..

الأحد 14 أبريل 2024 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني مستمر ..



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الهجوم الإيراني مستمر وأن المقاتلات الإسرائيلية ما تزال في الأجواء، واصفا الهجوم الإيراني بـ"التصعيد الخطير".

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران "أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل".

وتابع أن هناك تهديدات قادمة لإسرائيل وقال "إيران شنت هجوما واسعا ومنسقا على إسرائيل".

وأوضح هاغاري أن أيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيرة منها صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات.

وقال إن هناك "صواريخ سقطت في إسرائيل. وتضررت البنية التحتية في قاعدة عسكرية في الجنوب" في اشارة للقاعدة الجوية في النقب التي تعرضت لوابل من الصواريخ.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن دفعة المسيّرات الجديدة ستصل إلى إسرائيل بعد نحو ساعة.

فيما ذكر المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، أن عشرات الطائرات المسيرة في طريقها إلى إسرائيل وتجري محاولات لاعتراضها قبل وصولها.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سقوط صواريخ باليستية إيرانية على أهداف في النقب، وأصابت الصواريخ القاعدة الجوية الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه "إذا ردت إسرائيل بعد انتهاء العملية العقابية المستمرة، فإن العقوبة القادمة ستكون فورية وأكثر شدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

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