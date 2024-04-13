  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من أي دعم أو مشاركة في استهداف مصالح إيران

الأحد 14 أبريل 2024 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من أي دعم أو مشاركة في استهداف مصالح إيران



طهران/سما/

حذر الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأحد، الولايات المتحدة، من أن أي دعم أو مشاركة في استهداف مصالح إيران سينتج عنه رد إيراني حاسم ويدفع على الندم.


وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "نحذر الحكومة الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "نؤكد على سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة ونؤكد على أن أي تهديد من قبل أمريكا والكيان الصهيوني من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب على مصدر التهديد".

وأضاف: "أمريكا مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه".

هذا وأفادت مراسلتنا فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وأكدت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.

كما أشارت مراسلتنا إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

الأكثر قراءة اليوم

بيان شديد اللهجة من "حماس"

العثور على المستوطن المفقود مقتولاً "على خلفية قومية"

صحيفة فرنسية تكشف عن 3 سيناريوهات لهجوم عسكري إيراني على إسرائيل

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام "إسرائيل"

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل

مسؤول أميركي: إيران ستقصف أهدافاً داخل "إسرائيل" والمنطقة

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني مستمر ..

ما هي الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في "إسرائيل"؟

661b11ff42360475aa25e72a

مصدر عسكري إيراني: نراقب تحركات الأردن عن كثب وسيكون هدفنا القادم إذا تعاون مع إسرائيل

photo_2024-04-14_00-11-00

بعثة إيران: يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فسيكون ردنا أعنف

photo_2024-04-13_23-49-23

بالفيديو: "اسرائيل" تتعرض لهجوم إيراني كبير جدا بالصواريخ والطائرات المسيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية