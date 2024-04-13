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بريطانيا وفرنسا تدينان الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

الأحد 14 أبريل 2024 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا وفرنسا تدينان الهجوم الإيراني على "إسرائيل"



وكالات/سما/

أعربت بريطانيا وفرنسا عن إدانتهما للهجوم الذي نفذته إيران مساء السبت، بالطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل.


وكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على صفحته على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: أدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المتهور للنظام الإيراني على إسرائيل.

وأضاف أن "المملكة المتحدة ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل" و"جميع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق".

بدروه أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن إدانته للهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكتب على صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تدين فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإيراني على إسرائيل، من خلال اتخاذ مثل هذا الإجراء غير المسبوق، فإن إيران تتجاوز خطا جديدا في أفعالها لزعزعة استقرار الوضع وتزيد من خطر التصعيد العسكري".

وذكر أيضا أن "فرنسا تؤكد مجددا التزامها بأمن إسرائيل وتؤكد لها تضامنها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

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