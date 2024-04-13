بالفيديو: "اسرائيل" تتعرض لهجوم إيراني كبير جدا بالصواريخ والطائرات المسيرة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وسقط عدد كبير من الصواريخ في عدد من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب.

كما تم رصد عدد من التصدي لأجسام جوية فوق مدينة القدس.

ودوت صفارات الانذار قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.، كما سمع دوي انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".