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"حزب الله" يقصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في الجولان

الأحد 14 أبريل 2024 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يقصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في الجولان



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.


وقال الحزب في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 12:35 من فجر يوم الأحد 14 أبريل ‏2024، مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأفادت مصادر صحفية بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وذلك تزامنا مع هجوم إيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها.

وأشارت  إلى أن صافرات الإنذار دوت في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان،

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