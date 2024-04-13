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"أمبري": الحوثيون يطلقون طائرات مسيرة انتحارية نحو "إسرائيل"

الأحد 14 أبريل 2024 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أمبري": الحوثيون يطلقون طائرات مسيرة انتحارية نحو "إسرائيل"



وكالات/سما/

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية على أهداف في إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إن "الحوثيين اليمنيين أطلقوا طائرات بدون طيار في اتجاه إسرائيل".

وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: "أنباء عن قصف ومسيرات من اليمن نحو إيلات وأجواء البحر الأحمر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد أكثر من 100 عملية إطلاق لطائرات مسيرة من إيران ويتوقع وصولها إلى إسرائيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

وأشارت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

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