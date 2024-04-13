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مصر تعلن حالة الاستنفار القصوى

الأحد 14 أبريل 2024 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن حالة الاستنفار القصوى



القاهرة/سما/

قال مصدر أمني مصري لوكالة "القاهرة 24" فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية المصرية رفعت حالة الاستنفار في صفوفها إلى أقصى درجة، وتم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع في المنطقة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن "خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة".

وأعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، وتجاه مؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حاليا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه القاهرة مرارا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها.

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

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