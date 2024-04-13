مسؤولون إسرائيليون يتوقعون أهداف الهجوم الإيراني

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤولون إسرائيليون أن الأهداف المتوقع أن تضربها إيران، ستكون أهدافا غير مدنية، وفق ما ذكرت هئية البث الإسرائيلية "كان".

ونقلت "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "بحسب المعلومات الواردة والتقييمات الاستخباراتية، من المتوقع أن تكون أهداف الهجوم الإيراني أهدافا غير مدنية".

في المقابل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم : "نتوقع استهداف مواقع في الجولان وقاعدة جوية في صحراء النقب."



ويأتي ذلك وسط استنفار كبير في الأوساط الإسرائيلية، حيث بدأت السلطات بإخلاء المجمعات التجارية في كافة المدن الإسرائيلية وأمرت بفتح الملاجئ وإغلاق جميع الشواطئ تحسبا لهجوم إيراني مرتقب على إسرائيل الليلة.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.