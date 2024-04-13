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سلاح الجو الأردني: جاهزون لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق أجواء بلادنا

الأحد 14 أبريل 2024 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الأردني: جاهزون لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق أجواء بلادنا



عمان/سما/

أعلن سلاح الجو الأردني مساء السبت، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية، وذلك بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر". 

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

وأشارت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

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