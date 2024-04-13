  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

الأحد 14 أبريل 2024 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني على "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل.

وقال المجلس في بيان: "يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له، وسيلتقي بهم بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "فريق الرئيس على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء الآخرين. ومن المرجح أن يتكشف هذا الهجوم على مدى عدة ساعات".

وأكد مجلس الأمن القومي أن "الرئيس بايدن كان واضحا: دعمنا لأمن إسرائيل قوي. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران".

الأكثر قراءة اليوم

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

بيان شديد اللهجة من "حماس"

العثور على المستوطن المفقود مقتولاً "على خلفية قومية"

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

صحيفة فرنسية تكشف عن 3 سيناريوهات لهجوم عسكري إيراني على إسرائيل

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام "إسرائيل"

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الهجوم الإيراني: توقعات بإطلاق 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو "إسرائيل" وتبادل الضربات لعدة أيام

الحرس الثـوري الإيراني يعلن قصف "إسرائيل" بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة

photo_2024-04-13_20-53-18

بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

"إسرائيل" تقرّر إغلاق المجال الجوي تحسبا لهجوم إيراني محتمل

JY-BAB_170105_LHR_5597_(35388632922)

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب احتمالات الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية