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عودة طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى إسرائيل (صورة)

الأحد 14 أبريل 2024 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى إسرائيل (صورة)



وكالات/سما/

أفاد تقرير أولي بأن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" عادت إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل، مساء اليوم السبت.

وأظهر موقع "فلايت رادار" المختص بتتبع حركات الطائرات، بأن الطائرة غيرت مسارها وعادت أدراجها من فوق الأراضي السعودية، دون كشف الأسباب.

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وجاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مساء اليوم، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

وسبق أن صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم السبت، بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى تشويشات كبيرة في أنظمة الملاحة العالمية في كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان وتأثر حركة الطيران في مطاراتها.

ويتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

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