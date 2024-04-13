نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين بشأن الهجوم الإيراني: حافظوا على أعصابكم.. نحن مستعدون

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت 13 أبريل/نيسان 2024، إن إسرائيل مستعدة لأي هجوم إيراني، مؤكداً أن الأنظمة الدفاعية منتشرة وفي حالة تأهب سواء في الدفاع أو الهجوم.

وقال نتنياهو في خطاب مسجل قصير: في السنوات الأخيرة، وحتى في الأسابيع الأخيرة، كانت إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع هجوم مباشر من إيران .. أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم .. دولة إسرائيل قوية، والجيش الإسرائيلي قوي، والجمهور قوي .. نحن نقدر وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وكذلك دعم بريطانيا العظمى وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

وأضاف:" لقد وضعت مبدأ واضحا وهو من يؤذينا نؤذيه .. سوف نحمي أنفسنا من أي تهديد وسنفعل ذلك بكل هدوء وإصرار .. أعلم أنكم أيها المواطنون الإسرائيليون تحافظون على أعصابكم أيضًا وأحثكم على الاستماع إلى توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال، في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إرجاء الدراسة وحظر التجمعات لأكثر من ألف شخص بأنحاء البلاد، في وقت يتوقع فيه حدوث تغييرات في عمليات الهبوط والإقلاع بمطار “بن غوريون” في تل أبيب.

وفي منشور على حسابه بمنصة “إكس”، قال الناطق باسم الجيش: “كافة أذرع الجيش في أتم الاستعداد، وننسق مع الولايات المتحدة وشركائنا بشأن إيران”، لافتاً إلى أن “استيلاء إيران على سفينة الشحن اليوم عمل يهدد العالم كله”.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي لقناة “الجزيرة” الفضائية، إن إيران قد تهاجم من أراضيها أهدافاً بإسرائيل فجر الأحد 14 أبريل/نيسان، وذلك بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا.

وتابع المسؤول الأمريكي: “واشنطن سوف تدافع عن إسرائيل، وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل”، مضيفاً: “قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها”.

ويترقب العالم وسط حالة من التأهب والتوتر، احتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.