بالفيديو: بدء الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قل موقعا "والا" وأكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الهجوم الإيراني بدأ بإطلاق عشرات المسيّرات نحو "إسرائيل".

و أكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة يديعوت أحرنوت أنه تم إطلاق عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ونجري مراقبتها.

وذكرت مصادر أميركية أن 100 طائرة في طريقها من إيران إلى إسرائيل وتحتاج نحو 6 ساعات لتصل إلى الحدود "الإسرائيلية".

وبحسب موقع حدشوت حموت العبري، فإنه من المتوقع أن تبدأ الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية بالوصول إلى إسرائيل بين الساعة 6:30 والساعة 7:30 صباح الغد.

و نشرت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي لقطات قالت إنها من محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، تظهر عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل.

وعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن إيران أطلقت طائرات مسيرة نحو إسرائيل.

وقالت "كان": "بحسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، ويستغرق تحليق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".

وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية: "بحسب تقارير أجنبية الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية".