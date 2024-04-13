"إسرائيل" تقرّر إغلاق المجال الجوي تحسبا لهجوم إيراني محتمل

القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال ، مساء اليوم، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي اعتبارًا من الساعة الواحدة منتصف الليل.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه سيتم إغلاق مطار "بن غوريون" في تل أبيب الليلة لمدة 3 ساعات، بدءاً من الساعة 1 ليلاً وحتى 5 صباحاً.

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع)، الليلة، في جلسة استثنائية تنعقد الليلة في قبو وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، عقب اجتماع آخر لكابينيت الحرب، وذلك في ظل حالة استثنائية من التوتر في إسرائيل، تحسبا لهجوم إيراني محتمل خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة سارية حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين المقبل، تشمل حظر الأنشطة التعليمية والتربوية وتقييد تجمهر المواطنين على ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها فعاليات في الهواء الطلق ألف شخص، مع فرض قيود إضافية قرب الحدود مع لبنان وفي "غلاف غزة"، حيث سيتم إغلاق الشواطئ.

وترافق ذلك مع إجراءات استثنائية في المنطقة، فيما تشهد إسرائيل حالة من الاستفار والترقب للهجوم الإيراني في ظل تصاعد التقارير التي تشير إلى أنه بات قريبا. في حين شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن "الدفاعات الجوية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم".

وفي حين أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، السبت، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة"، أكدت التقارير الإسرائيلية أن إسرائيل قد تتخذ إجراءً مماثلا في غضون ساعات، وسط إجراءات أمنية خاصة في مطار اللد ("ين غوريون").