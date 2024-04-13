آخر التطورات.. المستوطنون يهاجمون قرى الضفة لليوم الثاني

رام الله/سما/

واصل المستوطنون، لليوم الثاني، هجمات إرهابية على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم دامٍ شهدته قرية المغير، بفعل هجوم أكثر من 1000 مستوطن على منازلها وممتلكاتها، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة العشرات، عدا عن حرق عشرات المركبات والمنازل.

مستعمرون يهاجمون قرية مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل

هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، قرية مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل، وأخلوا سكانها قسرًا من مساكنهم تحت تهديد السلاح، واعتدوا بالضرب المبرح على ناشط سلام إسرائيلي.

وأفاد مصادر محللية بأن مستعمرين مدججين بالسلاح من مستعمرة "خفات ماعون"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا قرية مغاير العبيد، وأجبروا سكانها من عائلة مخامرة على إخلاء مساكنهم، واعتدوا بالضرب المبرح على ناشط سلام إسرائيلي ما تسبب بإصابته برضوض، عولج ميدانيا.

وأضاف أن مستعمرين من مستعمرتي "أدورا" و"تيلم" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا غرب الخليل، هاجموا مساكن وممتلكات المواطنين، وحطموا بعض مقتنياتهم وعاثوا بمحتوياتها خرابا.

الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد ساعات قليلة من تعرضها لهجوم من المستعمرين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريو، وداهمت منازل عدد من رعاة الأغنام وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، فيما اندلعت مواجهات خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أصيب ستة مواطنين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح حرجة في الرأس، في هجوم شنه مستعمرون على القرية، وأحرقوا خلاله عددا من منازل المواطنين ومركباتهم، كما أحرقوا مركبة إطفاء كانت متوجهة لإخماد النيران.

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد ساعات قليلة من تعرضها لهجوم من المستعمرين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريو، وداهمت منازل عدد من رعاة الأغنام وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، فيما اندلعت مواجهات خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

مستعمرون يهاجمون مجددا قرية دوما جنوب نابلس

هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في قرية دوما جنوب نابلس، بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل على القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة ، بأن عشرات المستعمرين هاجموا منازل المواطنين بمنطقة "راس الأقرع" غرب القرية، وأطلقوا الرصاص ورشقوا الحجارة صوب المنازل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتدت على مركبة إسعاف تابعة لها، وحطمت زجاجها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين يفرضون حصارًا على القرية من مداخلها كافة منذ يوم أمس الجمعة، موضحا أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستعمرين على القرية.

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تجمع للمستعمرين قرب بيت اسكاريا جنوب بيت لحم

تجمع مستعمرون، مساء اليوم السبت، على الشارع الرئيس الموصل لتجمع "غوش عصيون" الاستعماري جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي خربة بيت اسكاريا محمد إبراهيم لمراسلنا، بأن العشرات من المستعمرين تجمعوا على الشارع الرئيس محاذاة الخربة، مشيرًا إلى أن هناك تخوف من تنفيذهم اعتداءات على المواطنين.

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مستعمرون يهاجمون المزرعة الغربية قرب رام الله

هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال هاجموا منطقة حراشة في بلدة المزرعة الغربية، وحاول المواطنون التصدي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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إصابة مواطن من قلقيلية في اعتداء للمستعمرين جنوب نابلس

أصيب مواطن، مساء اليوم السبت، في اعتداء للمستعمرين بالقرب من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين على طريق نابلس، واعتدت على مواطن من بلدة اماتين شرق قلقيلية بالحجارة أثناء مروره بالقرب من مدخل مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد محاولة المستعمرين مهاجمة المنازل الواقعة على أطراف البلدة.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستعمرين ترافقهم قوات الاحتلال، حاولت مهاجمة منازل المواطنين في المنطقة الغربية، فتصدى لهم عشرات الشبان ورشقوهم بالحجارة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص وآخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (36 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

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ست إصابات إحداها حرجة برصاص مستعمرين في المغير شمال شرق رام الله

أُصيب ستة مواطنين، بالرصاص الحي، احداها حرجة بالرأس، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستعمرون على قرية المغير شرق رام الله .

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وصفت اصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم شنه مستعمرون على القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى احراقه بالكامل، والذي يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا مركبة اطفاء كانت متوجهة لاطفاء النيران.

كما أطلق مستعمرون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي ارتقى أمس في هجوم للمستعمرين على القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، هاجم مستعمرون آخرون مركبات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

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مستعمرون يعتدون على مركبات المواطنين غرب سلفيت

اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مركبات المواطنين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدت على مركبات المواطنين، أثناء مرورهم على الطريق الواصل بين بلدات كفر الديك ودير بلوط، ما تسبب بأضرار في عدد منها.

مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب أريحا

هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين عند طريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعات من المستعمرين انتشرت عند طريق المعرجات، خاصة عند مفترق بلدة الطيبة، وهاجمت مركبات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار فيها.

وأضاف، أن مستعمرين اقتحموا تجمع عرب المليحات في نهاية الطريق، وأرهبوا الأطفال والنساء.

وفي مدينة أريحا، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند مدخلها الجنوبي، وفتشت عددا من مركبات المواطنين قبل دخولها إلى المدينة.

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مستعمر يصيب طفلا بالرصاص عند مدخل بيتين شرق رام الله

أصيب طفل، ظهر اليوم السبت، برصاص مستعمر عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي، وجرى نقله إلى المستشفى.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من مستعمرون الرصاص الحي صوب منازل المواطنين القريبة من مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة الطفل بالرصاص الحي في القدم.

إصابات بالرصاص وحرق منازل في هجوم للمستعمرين على دوما جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، ظهر اليوم السبت، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستعمرين، على قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستعمرين الذين أحرقوا عددا من المنازل في البلدة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عاما أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر يبلغ من العمر 57 عاما برضوض، جراء تعرضه للضرب"، فيما منعت قوات الاحتلال ومستعمروه سيارات الإسعاف من الدخول إلى البلدة، لنقل المصابين.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين (35 و40 عاما)، جراء السقوط عن مرتفع خلال المواجهات، وجرى نقلهما إلى عيادة الصحة في القرية.

وقد هاجم مستعمرون، مساء يوم أمس الجمعة، منازل المواطنين في البلدة، التي تتعرض لاقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال، بالتزامن مع مهاجمة مستعمرين قرية المغير القريبة من دوما.

ومنذ صباح اليوم، أغلق مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، مداخل بلدات سلواد وترمسعيا وسنجل ودير دبوان شرق محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا المركبات المارة.