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سعد: الاحتلال اعتقل أكثر من 150 عاملا خلال الأسبوعين الأخيرين

السبت 13 أبريل 2024 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد: الاحتلال اعتقل أكثر من 150 عاملا خلال الأسبوعين الأخيرين



رام الله/سما/

 قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 150 عاملا خلال أسبوعين، كان آخرهم 15 عاملا اعتقلهم، اليوم السبت، عند حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة، أثناء توجههم للمدينة.

وأوضح سعد في بيان أن قوات الاحتلال تلاحق وتطارد العمال داخل أراضي الـ48 في مواقع عملهم وعلى الحواجز رغم امتلاكهم تصاريح، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبين سعد أن ملاحقة العمال جريمة لا يجب السكوت عنها "فالعامل الفلسطيني الذي يبحث عن لقمة عيشه يدفع (1500) شيقل ثمن دخوله لسماسرة التصاريح دون اكتراث الجهات الأمنية لدى حكومة الاحتلال التي تتعمد عرقلة عمل العمال واعتقالهم بحجج واهية".

وطالب سعد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، وكل المؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إطلاق سراح العمال، وعدم التعرض لهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، مشددًا على أن الإتفاقيات والمواثيق الدولية كفلت للعامل الفلسطيني الحق بالعمل داخل أراضي الـ48، ومعاملته بحقوقه كاملة مثل العامل الأجنبي.

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