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شهداء وجرحى في غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت 13 أبريل 2024 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



غزة/سما/

استُشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلا لعائلة قشلان في المخيم الجديد بالنصيرات على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، واستشهاد عدد من المواطنين، حيث جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء هم: صلاح وياسمين وحنان قشلان، ولا يزال عدد من الشهداء، أغلبيتهم أطفال، تحت أنقاض المنزل.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال على عدة منازل وسط المخيم، من بينها منزل لعائلة الطويل، بالإضافة إلى تدمير برج حرز الله في أرض المفتي بالنصيرات.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر في مخيم النصيرات خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 19 شهيدا وأكثر من 200 جريح.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف ثلاث مدارس تؤوي نازحين، بالإضافة إلى منازل للمواطنين في المخيم، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وشن طيران الاحتلال غارات قرب أبراج الشيخ زايد شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ والمواطنون من انتشال جثامين 13 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33686، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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