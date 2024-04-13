تظاهرات في عواصم ومدن حول العالم تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

عواصم/سما/

- شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الإيرلندية دبلن، ومدينة ميلانو الإيطالية، وبريمين وساربروكن في ألمانيا، ولاندسكرونا السويدية، وأودنسي وآرهوس في الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في القطاع.