فيديو: "سرايا القدس" تقنص جنديا إسرائيليا وتقصف تحشدات الجيش بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي وقصف تحشدات الجيش الإسرائيلي بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون في قطاع غزة. ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس"، مقطعي فيديو منفصلين يظهران "مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني خلال تقدم العدو في محاور خان يونس"، و"مشاهد من قصف تحشدات العدو شمال وشرق المحافظة الوسطى بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون".

سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف تحشدات الاحتلال بالرشقات الصاروخية وقذائف الهاون pic.twitter.com/3UYTzUQvPn — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2024



وقالت "سرايا القدس" اليوم السبت إنه "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم": "قصفنا "سديروت" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

كما أعلنت "السرايا" أنها "سيطرت على طائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في خان يونس جنوبي قطاع غزة".