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غالانت يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة مستوطن في الضفة الغربية

السبت 13 أبريل 2024 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة مستوطن في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت من وقوع هجمات انتقامية بعد العثور على مستوطن إسرائيلي ميتا في محيط قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة.

وقال غالانت على حسابه في منصة "إكس": "دعوا قوات الأمن تتصرف بسرعة في مطاردة الإرهابيين - فالأعمال الانتقامية ستجعل من الصعب على مقاتلينا أداء مهمتهم - ينبغي ألا يلجأ أحد إلى إنفاذ القانون بنفسه".

وصباح السبت أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة الفتى بنيامين اخيمئير البالغ من العمر 14 عاما، وقال الجيش في بيان له إن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، وتواصل القوات ملاحقة المشتبه بتنفيذهم العملية.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عمليات تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لهجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة قرى من الضفة الغربية، تزامنا مع عمليات اقتحام واعتقالات وسط هجمات عنيفة على ممتلكات الفلسطينيين.

وادعى المستوطنون أن أحدهم قد اختُطف في محيط قرية المغير، قبل أن ينفذ المئات منهم بحماية الجيش الإسرائيلي هجوما على القرية التي تخضع لإجراءات عسكرية مشددة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويوم أمس الجمعة، أصيب 25 مواطنا بالرصاص الحي والشظايا، إثر هجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة المغير شمال شرق رام الله، بالإضافة إلى استشهاد مواطن.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود في صفوفه خلال "المواجهات" بين مستوطنين وفلسطينيين ببلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

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