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جنرال أمريكي سابق يحذر إيران من الهجوم على "إسرائيل"

السبت 13 أبريل 2024 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال أمريكي سابق يحذر إيران من الهجوم على "إسرائيل"



واشنطن/سما/

أشار جون ألين، أحد كبار الجنرالات الأمريكيين سابقا، إلى الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي وعلاقتها بالرد الأمريكي على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل إثر استهدافها قنصليتها في دمشق.


وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، أوضح الجنرال المتقاعد جون ألين قائلا: "من المهم للإيرانيين تذكر أن الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي مرتبطان ارتباطاً كبيراً في العديد من النواحي، وهناك الآلاف من الأمريكيين في إسرائيل، وعليه فإن هجوما على إسرائيل سيكون في الكثير من النواحي هجوما على الشعب الأمريكي. الرئيس جو بايدن لديه المادة الثانية والمسؤولية الدستورية لحماية الأمريكيين، ولهذا هو تناول موضوع إيران اليوم (أمس) موجها نصيحة وتحذيرا بتجنب مهاجمة إسرائيل".

وتطرق ألين إلى "قدرات إسرائيل العسكرية" قائلا: "أنظمة الدفاع الصاروخية والجوية بإسرائيل تتشكل من طبقات: لدينا القبة الحديدية مدعومة بنظام مضاد للصواريخ البالستية وهي معقدة للغاية ومترابطة بشكل جيد واستخدمتها إسرائيل في الدفاع عن المناطق الشمالية ومراكز التجمع السكاني".


جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

فجاء التعليق الإسرائيلي الأولي على ذلك، على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اتهم إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على السفينة، وطالب العالم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.

ومساء أمس الجمعة، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا.

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