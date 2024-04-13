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شركة شحن بريطانية تعلن صلتها بالسفينة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني

السبت 13 أبريل 2024 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة شحن بريطانية تعلن صلتها بالسفينة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني



لندن/سما/

أعلنت شركة الشحن الدولية "زودياك ماريتايم" اليوم السبت عن علاقتها بسفينة الشحن التي استولت عليها إيران في مياه مضيق هرمز اليوم.


وأوضحت الشركة في حديث لوكالة "نوفوستي الروسية" أن "شركة MSC هي المشغل التجاري لسفينة الحاويات MSC Aries، حيث تتولى الشركة مسؤولية جميع أنشطة السفينة، بما في ذلك عمليات الشحن التجارية والصيانة".

وأضافت الشركة أن السفينة مملوكة لشركة Gortal Shipping Inc كجهة ممولة وتم تأجيرها بعقد طويل الأمد لشركة MSC، موضحة أن  شركة Gortal Shipping Inc تتبع لشركة Zodiac Maritime.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا لهجوم إيراني محتمل ردا على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

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