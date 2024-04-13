"ألغى رحلته للمالديف"..العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد أبو عبيدة تثير سخرية واسعة

وكالات/سما/

أثار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد قادة حركة "حماس"، بينهم المتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا الإعلان، وتلقوه بسخرية كبيرة، فمن جهة لا تزال شخصية أبو عبيدة مجهولة، ومن جهة أخرى فإن العقوبات لن تؤثر عليه بما هو عليه.

وكتب أحدهم معلقا: "الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبو عبيدة.الآن أبو عبيدة يعيش في وضع صعب.. ثرواته في الخزانة الأمريكية ضاعت، وإجازاته التي يقضيها في أمريكا وعلى شواطئ مدنها قد حُرم منها..طائراته الخاصة توقفت عن الحركة..مسكين أبو عبيدة أين يقضي إجازاته؟"

وأضاف آخر ساخرا: "أبو عبيده يلغي قضاء إجازته في جزر المالديف وتايلاند هذا الصيف، بعد قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه..معلش يا سيد الرجال معوضه الصيف الجاي إن شاء الله".

كما انتشر الكثير من التغريدات الساخرة من هذا القرار، مستهزئة بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أعلنا يوم أمس الجمعة فرض عقوبات ضد حركة "حماس"، مستهدفين قادة العمليات السيبرانية الهجومية والطائرات المسيرة في غزة ولبنان.

وقالت الوزارة في بيان: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد حماس، مستهدفا قادة العمليات السيبرانية الهجومية والمركبات الجوية المسيرة المتواجدين في قطاع غزة ولبنان. وبالتزامن مع هذا الإجراء، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف حماس أيضا".