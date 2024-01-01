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حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

السبت 13 أبريل 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار



غزة/سما/

أعلتنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها سلمت للوسطاء ، ردَّها على المقترح الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح  الذي  تسلَّمته يوم الإثنين الماضي.

وأضافت: "نؤكّد في حركة حماس مجدداً على تمسكنا بمطالبنا  ومطالب شعبنا الوطنية: بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال  من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.
، 
وتابعت: كما نؤكّد استعدادنا  لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

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