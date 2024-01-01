حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أعلتنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها سلمت للوسطاء ، ردَّها على المقترح الأخير بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الإثنين الماضي.

وأضافت: "نؤكّد في حركة حماس مجدداً على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية: بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

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وتابعت: كما نؤكّد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.