في غزة ولبنان.. لماذا يشنّ الاحتلال الإسرائيلي هجمات بالفسفور الأبيض؟

وكالات/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاقه لذخائر الفسفور الأبيض، عبر الحدود على جنوب لبنان، على مدار الأشهر الستة الماضية، فيما يقول إن "استخدامه لهذا السلاح المثير للجدل ضد المسلحين في كل من غزة ولبنان أمر قانوني".

وباعتباره غازا ساما، يضر العينين والرئتين ويمكن أن يسبب حروقا شديدة، تؤكد عدّة جماعات لحقوق الإنسان على أنه يجب التحقيق في الأمر باعتباره جريمة حرب. فيما يقول الأمريكيون إنّهم سوف يحققون في استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض في كلا البلدين.

رائحة الثوم

ويقول علي أحمد أبو سمرة، وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عاماً من جنوب لبنان، إنه وجد نفسه محاطاً بسحابة كثيفة من الدخان الأبيض في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضّحا: "إنه يحلق مثل الضباب الأبيض. ولكن عندما يصطدم بالأرض، يتحول إلى مسحوق".

ويتابع المتحدث نفسه، في حديثه لـ"بي بي سي عربية": "يقولون إنّ رائحته تشبه رائحة الثوم، لكنّها أسوأ من ذلك بكثير، كانت الرائحة لا تطاق. أسوأ من مياه الصرف الصحي"، هكذا وصف علي الهجوم بالفسفور الأبيض.

ويؤكد علي، المنحدر من قرية الظهيرة: "بدأت المياه تتدفق من أعيننا.. لولا أننا كنا نغطي أفواهنا وأنوفنا بقطع قماش مبللة، لما كنّا على قيد الحياة اليوم".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، تصاعد العنف على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ما تسبّب في سقوط ضحايا من الجانبين وتشريد آلاف الأشخاص.

ويتفاعل الفسفور الأبيض مع الأكسجين عندما يُطلقُ من قذيفته، لتكوين ستارة دخان سميكة، وهذا يوفر غطاءً فوريا تقريبا للقوات الموجودة على الأرض، ما يحجب الرؤية عن الأعداء. مما يُعتبر تكتيكا عسكريا وقانونيا في ظل ظروف معينة، ومع ذلك، فإنّه بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وفي السياق نفسه، يقول الدكتور محمد مصطفى، إنه عالج العديد من المرضى الذين تعرضوا للفسفور الأبيض، حيث كانوا "يصلون وقد ظهرت عليهم علامات الاختناق الشديد، والتعرق الغزير والقيء المزمن وعدم انتظام ضربات القلب.. كانت تفوح منهم رائحة الثوم. وأكدت نتائج الدم تعرضهم للفسفور الأبيض".



من جهتها تقول منظمة العفو الدولية إن "الهجوم على قرية الظهيرة يجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب، لأنّه كان هجوما عشوائيا أدى إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل، وألحق أضرارا بأهداف مدنية، وبالتالي كان غير قانوني".

الفسفور فوق قرية مأهولة

بدأت التقارير تظهر على الإنترنت، مباشرة بعد الهجوم على قرية علي (الظهيرة)، فيما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في البداية، استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، لكنّه تراجع لاحقا واعترف باستخدامه ولكن "ضمن القوانين الدولية".

إلى ذلك تمكنت "بي بي سي" من التحقّق بشكل مستقل، بعد فحص جميع الأدلة المتاحة، من استخدام الفسفور الأبيض فوق الظهيرة، بالإضافة إلى ثلاث قرى أخرى على طول الحدود في الأشهر الستة الماضية.

وحصلت "بي بي سي" في قرية "كفر كلا"، على شظية قذيفة سقطت بين منزلين مدنيين، حيث أجرت عليها اختبارات كيميائية. أُجري التحليل من قبل أستاذ كيمياء شهير. ولدواع أمنية، طلب عدم الكشف عن هويته.

ويقول البروفيسور، وهو يرتدي قناع غاز ومعدات حماية شخصية كاملة، ويفحص عدة كتل لزجة داكنة على الحافة الداخلية للشظيّة المعدنية: "هذا جزء من قذيفة هاوتزر عيار 155 ملم، تشير العلامة M825A1 إلى أنها ذخيرة فسفور أبيض، إنّها صناعة أمريكية".

وفيما يحمل ولاّعة حتى يصل إلى الكتل اللزجة، التي اشتعلت فيها النيران على الفور، يردف: "تخيل أنّك تحاول إزالة هذه المادة من ملابسك وهي تحترق وتلتصق بجلدك؛ إنّه حتى بعد مرور 30 يوما، لا يزال من الممكن أن تشتعل بقايا الفسفور الأبيض".



وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص الأسلحة التقليدية، هناك قيود على الأسلحة المصممة في المقام الأول لإشعال الحرائق أو حرق الناس. ومع ذلك، فإن غالبية الدول، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي، تتفق على أنه إذا تم استخدام الفسفور الأبيض في المقام الأول لخلق ستائر من الدخان، وليس الحرائق (حتى لو حدثت عرضيا)، فإن قانون الأسلحة الحارقة لا يعد ساريا.



ومع ذلك، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش لا توافق على هذا الرأي. وتقول إن هناك الكثير من "الثغرات" في اتفاقية الأسلحة التقليدية. فيما يقول رمزي قيس، وهو باحث في هيومن رايتس ووتش "إن اتفاقية الأسلحة التقليدية تحتوي على ثغرات، لا سيما فيما يتعلق بتعريفها للأسلحة الحارقة".

ويتابع: "ولكن بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. خاصة عند استخدام الذخائر التي تحتوي على الفسفور الأبيض".