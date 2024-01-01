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هولندا تغلق سفارتها في طهران

السبت 13 أبريل 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تغلق سفارتها في طهران



أمستردام/سما/

أعلنت هولندا، السبت، عزمها إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، وقنصليتها في أربيل، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة ومخاوف من هجوم انتقامي إيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت السفارة الهولندية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه "سيتم إغلاق السفارة الهولندية في طهران والقنصلية العامة في أربيل أمام الجمهور يوم الأحد 14 نيسان /أبريل لدواعي الحذر الشديد".

وأضافت أن القرار اتُخذ "على ضوء التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية "ستقرر يوم الأحد ما إذا كانت ستفتح المكاتب القنصلية يوم الاثنين أم لا".

وأوضحت أنه سيتم إخطار أي شخص لديه موعد في الوقت المناسب وسيتم إعادة جدولة المواعيد، مضيفة أن "هذا الإجراء سيؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى هولندا".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني، سيطرته على سفينة شحن ترفع علم البرتغال ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال عبورها مضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل مخاوف متصاعدة لدى الاحتلال الإسرائيلي ودول غربية من هجوم إيراني انتقامي محتمل على أهداف في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على اغتيال قادة في الحرس الثوري الإيراني بغارة على قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

والجمعة، طالبت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها بمغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال لم تكن إقامتهم فيها ضرورية، في حين شددت فرنسا على مواطنيها ضرورة عدم التوجه إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أن "أقارب الدبلوماسيين المقيمين في إيران سيعودون إلى فرنسا".
 

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