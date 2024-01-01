  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لمواجهة جميع السيناريوهات بالتعاون مع حلفائه ضد إيران

السبت 13 أبريل 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لمواجهة جميع السيناريوهات بالتعاون مع حلفائه ضد إيران



القدس المحتلة/سما/

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحلفاء لحماية مواطنيها.


ولفت المتحدث إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وقال: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للرد".

وأضاف: "إيران هي الراعي الأكبر في العالم للإرهاب"، معتبرا أنها "تقوم إيران بتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

وأردف في هذا الجانب: "لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 أكتوبر، وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 أكتوبر ومنذ ذلك الحين، قامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الصراع لجعله صراعا عالميا".

وتابع خلص المتحدث الإسرائيلي: "إن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".

وتوعد إيران بأنها ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر، على حد تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

بـ"كلمتين".. بايدن يحذر إيران من ضرب "إسرائيل"

نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. جيش الاحتلال يعلق (صورة)

60 شهيداً من عائلة واحدة في غزة خلال أقل من شهر

الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

الأخبار الرئيسية

1092707088

مسؤول أميركي: إيران ستقصف أهدافاً داخل "إسرائيل" والمنطقة

20240413101459

16 إصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال والمستوطنين في دوما والمغير

6619fbeb4236041ff9162ca1

"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. صورة وأسماء صواريخ وتحذيرات من فتح الأجواء أمام "إسرائيل"

661a77ba4236041fd304ab21

"إسرائيل" تتهم إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز

مستوطن

"اسرائيل" : هكذا تم قتل المستوطن وعثر على جثته بين نابلس ورام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية