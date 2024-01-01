البابا فرنسيس: "أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل"

وكالات/سما/

أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه" بسبب "الصراع في فلسطين وإسرائيل" على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة.



وجاء في رسالة كتبها البابا البالغ من العمر 84 عاما وأرسلت إلى قناة عربية بمناسبة انتهاء شهر رمضان ونشرها الفاتيكان: "أشعر بالحزن بسبب الصراع بين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف: "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الرهائن الذين خطفوا في أكتوبر".

وتطرق البابا في رسالته إلى "سوريا المعذبة ولبنان وكل الشرق الأوسط".

وتابع البابا في رسالته: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".

واستطرد: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!"

هذا وأبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن المجاعة بدأت فعلا في مناطق شمال غزة، بعد نحو 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية.

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كما أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 89 قتيلا، وأصيب فيها 120 آخرون".

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفا و634 قتيلا، و76 ألفا و214 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع لليوم 189 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.