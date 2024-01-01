الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل

طهران / سما /

أفادت تقارير صحفية بأن القوات العسكرية الإيرانية سيطرت على سفينة مملوكة جزيئًا للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز.

وبحسب التقارير، فإن الأمر يتعلق بالسفينة MSC ARIES التي أبحرت تحت علم البرتغال، وشقّت طريقها من الإمارات إلى الهند.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني تم احتجازها في المياه الخليجية من قبل بحرية حرس الثورة".

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة التي تعرضت لحادث في مضيق هرمز قد تكون "MSC ARIES" مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة "إسرائيلية".

وقد حذر الجيش البريطاني اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الإماراتية الساحلية.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والاحتلال، لاسيما بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.