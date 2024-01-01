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مقتل ثلاثة فلسطينيين بجريمتين في الداخل المحتل

السبت 13 أبريل 2024 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ثلاثة فلسطينيين بجريمتين في الداخل المحتل



الداخل المحتل / سما /

قتل ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم اثنان من بلدة "عسفيا" وآخر من "كفر ياسيف" في الداخل الفلسطيني المحتل، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا بفارق زمني وجيز في ساعة متأخرة من ليل الجمعة - السبت.

وأفادت مصادر محلية أنه في بلدة عسفيا في جبل الكرمل، قتل الشابان تامر عطشة، وخليل كيوف، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت. وأفيد بأن الضحيتين تعرضا لإطلاق نار من مسافة قريبة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى دالية الكرمل.

ونقل المصابان بعد تقديم عمليات الإنعاش لهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وفي كفر ياسيف، قتل ثائر وشاحي (32 عاما) وأصيب 4 أشخاص أحدهم طفل جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن شخصا ملثما أطلق النار على الضحية والمصابين الآخرين خلال تواجدهم في محل تجاري بالبلدة، ثم فر هاربا من المكان. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث وصفت إصابة الطفل وشخص آخر بالخطيرة.

وبهاتين الجريمتين، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 53 قتيلا بينهم ثلاث نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 إمرأة.

#الداخل المحتل

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