الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في استهداف الاحتلال لفريق "TRT"

غزة / سما /

قالت الأمم المتحدة إن الهجوم الإسرائيلي على فريق للتلفزيون التركي (TRT عربي) يُظهر بوضوح المخاطر التي يواجهها الصحفيون في غزة، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وموثوق في الحادثة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح مكتوب للأناضول، أمس الجمعة.

وأشار دوجاريك، إلى عدم امتلاك الأمم المتحدة معلومات مفصلة عن الحادثة "التي تظهر بوضوح المخاطر التي يواجهها الصحفيون في غزة".

وشدد على ضرورة التحقيق في الهجوم "بطريقة شفافة وموثوقة".

ولفت دوجاريك، إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في فلسطين والسودان والعديد من الأماكن الأخرى.

وأردف: "الصحفيون في جميع أنحاء العالم يسعون جاهدين لممارسة عملهم بأمان".

وفي وقت سابق الجمعة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة "TRT عربي" التركي الرسمي، أثناء عمله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المصور سامي شحادة، بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه، كما أصيب المراسل سامي برهوم، بإصابات طفيفة، وفق ما أعلنته القناة.