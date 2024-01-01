  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في استهداف الاحتلال لفريق "TRT"

السبت 13 أبريل 2024 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في استهداف الاحتلال لفريق "TRT"



غزة / سما /

قالت الأمم المتحدة إن الهجوم الإسرائيلي على فريق للتلفزيون التركي (TRT عربي) يُظهر بوضوح المخاطر التي يواجهها الصحفيون في غزة، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وموثوق في الحادثة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح مكتوب للأناضول، أمس الجمعة.

وأشار دوجاريك، إلى عدم امتلاك الأمم المتحدة معلومات مفصلة عن الحادثة "التي تظهر بوضوح المخاطر التي يواجهها الصحفيون في غزة".

وشدد على ضرورة التحقيق في الهجوم "بطريقة شفافة وموثوقة".

ولفت دوجاريك، إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في فلسطين والسودان والعديد من الأماكن الأخرى.

وأردف: "الصحفيون في جميع أنحاء العالم يسعون جاهدين لممارسة عملهم بأمان".

وفي وقت سابق الجمعة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة "TRT عربي" التركي الرسمي، أثناء عمله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المصور سامي شحادة، بجراح بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه، كما أصيب المراسل سامي برهوم، بإصابات طفيفة، وفق ما أعلنته القناة.

#الاحتلال #الأمم المتحدة #الصحفيون #غزة

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة

بـ"كلمتين".. بايدن يحذر إيران من ضرب "إسرائيل"

نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. جيش الاحتلال يعلق (صورة)

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

190 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات والاحتلال يكمل تدمير مدينتي الزهراء والاسرى

تنزيل

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

رشقة صاروخية من شمال غزة تستهدف سديروت ومستوطنات الغلاف

2147740196

60 شهيداً من عائلة واحدة في غزة خلال أقل من شهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية