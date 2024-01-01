مستوطنون يغلقون مداخل قرى فلسطينية شمال رام الله

رام الله / سما /

أفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين -تحت حماية قوات الاحتلال- تنتشر على طرق رئيسية وتغلق عددا من مداخل قرى فلسطينية شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيا استشهد وأصيب 18 آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله.

كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 7 إصابات بالرصاص الحي، إحداها في الرأس. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود، ودخول مستوطنين للقرية وإضرامهم النار في عدد من المركبات.