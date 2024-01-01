  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية" تدعو لتشكيل لجان حماية شعبية للتصدي لجرائم المستوطنين

السبت 13 أبريل 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تدعو لتشكيل لجان حماية شعبية للتصدي لجرائم المستوطنين



غزة / سما /

شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، على ضرورة تشكيل لجان حماية شعبية في جميع المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في عموم الضفة للتصدي لجرائم المستوطنين وإفشال أهدافهم الخبيثة.

وأشارت الجبهة في تصريح لها، إلى أن تشكيل لجان الحماية "بات أمراً وطنياً ملحاً في ضوء هروب أجهزة أمن السلطة من مسؤولياتها في توفير الحماية لأبناء شعبنا هناك".

وقالت الجبهة إن الهجوم الواسع لعصابات المستوطنين على منازل المواطنين في بلدة المغير شمالي رام الله بحماية جنود الاحتلال جريمة حرب تُرتكب بضوء أخضر من رأس المنظومة السياسية والأمنية.

وأكدت الجبهة أن "المستوطنين أداة أمنية إجرامية لحكومة الاحتلال وخاصة مجرم الحرب بن غفير، وأن هجومهم الواسع على القرية وتصاعد جرائمهم على مناطق واسعة في الضفة في الأشهر الأخيرة يأتي في إطار تبادل الأدوار بينهم ومحاولة فرض سيطرة أمنية وعسكرية وخلق واقع جديد في الضفة وتكريس سياسة الاستيطان والتهويد فيها، مستغلين حالة انشغال الجميع في حرب الإبادة المستمرة على القطاع".

وأمس الجمعة، هاجم مئات المستوطنين بلدة المغير شمالي رام الله بحماية قوات الاحتلال، وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات. 

كما أسفر الاعتداء عن استشهاد مواطن وإصابة العشرات. 

#المستوطنين #الشعبية #جرائم المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تنشر قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة

بـ"كلمتين".. بايدن يحذر إيران من ضرب "إسرائيل"

نسيان آلة حفر إسرائيلية في خانيونس.. جيش الاحتلال يعلق (صورة)

إعلام عبري: سلاح ذو حدين لتل أبيب.. السنوار يريد خضوع واستسلام "إسرائيل"

الاحتلال يعلن "فقدان" مستوطن بالضفة الغربية

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ظهور خامنئي "متكئا على بندقية"

ليبرمان: مصر يجب أن تتحمل مسؤولية قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

190 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات والاحتلال يكمل تدمير مدينتي الزهراء والاسرى

تنزيل

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تخاطر بخسارة الحرب في غزة

رشقة صاروخية من شمال غزة تستهدف سديروت ومستوطنات الغلاف

2147740196

60 شهيداً من عائلة واحدة في غزة خلال أقل من شهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية