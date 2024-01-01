190 يوما من الحرب: شهداء بالعشرات والاحتلال يكمل تدمير مدينتي الزهراء والاسرى

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.



ووصل إلى مشافي قطاع غزة ٨٩ شهيدا و ١٢٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٦٣٤ شهيد و ٧٦٢١٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأكمل جيش الاحتلال تدمير جميع الأبراج السكنية في مدينتي الاسرى والزهراء وسط قطاع غزة واللتان تضمان عشرات المباني ومئات الشقق السكنية.



وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة مستهدفة كل من يتحرك في تلك المنطقة بمن فيهم الصحفيون الذين اصيب عدد منهم.



وقصفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة ثابت بمخيم النصيرات ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين وسط قطاع غزة



وارتقى شهيدان في قصف اسرائيلي على منزل في دير البلح وسط القطاع.



وقصفت طائرات الاحتلال عمارة كحيل في محيط السامر وسط مدينة غزة.



وارتقى خمسة شهداء واصيب ثلاثون مواطنا في قصف إسرائيلي لمنطقة سكنية في الزرقا وسط مدينة غزة فيما دمر جيش الاحتلال مسجد الاسى المجاور.



وكان ٢٨ مواطنا من عائلة الطباطيبي ارتقوا في قصف منزلهم بحي التفاح بغزة.



وشن الاحتلال سلسلة غارات على مخيم الشاطيء وحي الزيتون والشجاعية بغزة.



وارتقى شهيدان من بيت حانون في قصف محيط مدينة الشيخ زايد هما :محمود الشنباري واحمد الكفارنة.



وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 10 شهداء متحللة من حي الأمل غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وعادت طائرات الاحتلال لقصف منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة



وفي رفح استهدف مواطن بصاروخ استطلاع اثناء سيرة في الشارع ووصل شهيدا الى مشفى النجار.